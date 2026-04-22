Атлетико сенсаційно програв Ельче у 33 турі Ла Ліги

У середу, 22 квітня, низкою матчів продовжилася програма 33 туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, вже у першому матчі ігрового дня не обійшлося без сенсації, адже Ельче вдома переграв мадридський Атлетико з рахунком 3:2.

"Матрацники" першими відкрили рахунок, але господарі так само швидко його зрівняли, а згодом взагалі вийшли вперед після вилучення Альмади, який заробив на власні ворота пенальті. Втім, до перерви Атлетико все ж зміг відновити паритет зусиллями Гонсалеса, який у підсумку оформив дубль.

Як не старалися мадридці втримати бодай нічию, але нічого не вийшло, адже за 15 хвилин до завершення основного часу Сілва (який також у підсумку оформив дубль) втретє засмутив підопічних Дієго Сімеоне, поставивши остаточну крапку в матчі.

Пізніше відбудуться ще два протистояння, у яких Реал Сосьєдал прийме Хетафе, а Барселона зіграє проти Сельти

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

33 тур, 22 квітня

Ельче – Атлетико Мадрид 3:2 (2:2)

Голи: 0:1 – 10 Гонсалес, 1:1 – 18 Аффенгрубер, 2:1 – 33 Сілва, 2:2 – 34 Гонсалес, 3:2 – 75 Сілва

Вилучення: 30 – Альмада (Атлетико)

Реал Сосьєдад – Хетафе

Барселона – Сельта

Нагадаємо, вчора, 21 квітня, Жирона з голом Циганкова поступись Бетісу, а Реал Луніна переграв Осасуну.