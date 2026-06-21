Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ямал вийде в основі Іспанії на матч ЧС-2026 проти Саудівської Аравії

Олег Дідух — 21 червня 2026, 17:41
Ямал вийде в основі Іспанії на матч ЧС-2026 проти Саудівської Аравії
x.com/SEFutbol

Тренерські штаби збірних Іспанії та Саудівської Аравії визначилися зі стартовими складами на матч другого туру чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Склади команд:

Іспанія: Унаї Сімон, Педро Порро, Кубарсі, Ляпорт, Кукурелья, Педрі, Родрі, Алекс Баена, Ямал, Ольмо, Оярсабаль

Саудівська Аравія: Альоваїс, Ладжамі, Аламрі, Альтамбакті, Абдулхамід, Альхарбі, Альдавсарі, Альджувайр, Альхайбарі, Альбрікан, Альдавсарі

Відзначимо вихід у основному складі збірної Іспанії зіркового вінгера Барселони Ламіна Ямала. Він пропустив кінцівку клубного сезону через травму, очікувалося, що не зіграє і у перших двох матчах команди на ЧС-2026. У першому турі проти Кабо-Верде він вийшов на заміну на 71 хвилині.

Матч Іспанія – Саудівська Аравія відбудеться у неділю, 21 червня в Атланті (штат Джорджія, США), початок – о 19:00 за київським часом.

Збірна Іспанії з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу Ламін Ямал Збірна Саудівської Аравії з футболу

Ламін Ямал

Мені байдуже: Ямал – про порівняння з іншими футболістами
Найкращий гравець в історії: зірка збірної Іспанії відреагував на хет-трик Мессі в матчі проти Алжиру
Тренер Іспанії оцінив готовність Ямала до матчу з Саудівською Аравією
Зірка Барселони пропустить матч проти Кабо-Верде на ЧС-2026
Ямал повернувся до тренувань з основною командою напередодні ЧС-2026

Останні новини