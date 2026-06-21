Мені байдуже: Ямал – про порівняння з іншими футболістами

Зірка збірної Іспанії Ламіне Ямал заявив, що не порівнює себе з іншими футболістами щодо забитих м'ячів на чемпіонаті світу-2026 року.

Про це він розповів RTVE.

"Мої думки взагалі про інше: у мене немає якоїсь нав'язливої ідеї, що "Мбаппе забив і я теж хочу" чи "Мессі забив – я теж хочу". Мені байдуже на ці порівняння. По-перше, усі вони старші за мене років на десять, а по-друге, у мене зовсім інший стиль гри. Я хочу отримувати насолоду від футболу, хочу перемагати. Я ж розумію, що можу наколотити хоч 16 голів, але ми вилетимо в півфіналі – і що з того? Це зовсім не те, чого я прагну".

Нагадаємо, що збірні Іспанії та Кабо-Верде не змогли визначити сильнішого у матчі 1 туру групи H у межах чемпіонату світу з футболу. Ямал вийшов на 71 хвилині, замінивши Гаві, й зіграв 19 хвилин.

Нагадаємо, що напередодні чемпіонату світу-2026 Ламін Ямал повернувся до тренувального процесу з основною командою збірної Іспанії.

Ямал отримав травму двоголового м'яза стегна лівої ноги в матчі 33-го туру Ла Ліги проти Сельти, через що пропустив останні 6 турів внутрішнього чемпіонату та два товариських поєдинки збірної Іспанії, які проходили у межах підготовки до майбутнього мундіалю.