Особливий та важливий турнір із великою історією: гендиректор Карпат – про цінність Кубку для Львова

Генеральний директор львівських Карпат Андрій Русол розповів, що у клубі чітко розуміють, наскільки цінним є для Львова Кубок, тому підопічні Франа Фернандеса спробують досягнути у турнірі максимального результату.

Про це він висловився в інтерв'ю "Українському футболу".

"Ми чітко розуміємо, що для Львова Кубок – це особливий та дуже важливий турнір із великою історією. Тому докладемо максимум зусиль, щоб досягти найвищого результату", – заявив Русол.

У четвер, 29 жовтня, львів'яни зіграють проти Олександрії в 1/8 фіналу Кубку України-2026/27. Початок – о 18:00 на стадіоні "Україна".

У попередньому раунді кубкового турніру "зелено-білі" обіграли ковалівський Колос (3:2), тоді як Олександрія по пенальті 3:1 вибила Пробій із Городенки.

До очної дуелі "леви" підходять у не надто позитивному настрої. Карпати вже протягом трьох ігор поспіль не знають смаку перемог – дві нічиї (з Епіцентром 2:2 та Чорноморцем (0:0) та прикра поразка від Динамо (0:1).

Натомість команда Володимира Шарана у трьох останніх поєдинках програла київському Локомотиву (1:3), розписала нічию з Куликів-Білка (1:1) та переграла Пробій (2:0) у Першій лізі.