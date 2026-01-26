Системний наставник: у Карпатах пояснили, чому призначили головним тренером іспанця Фернандеса

Генеральний директор Карпат Андрій Русол висловився про призначення Франа Фернандеса на посаду головного тренера команди.

Про це він розповів в інтерв'ю львівському клубу.

Представник "левів" зізнався, що у команді не розглядали на заміну Владислава Лупашка іншого українського спеціаліста. Русол пояснив, чому свій вибір "зелено-білі" зупинили саме на іспанцю Фернандесу.

"Тому що поміж декількох варіантів, які у нас були, він комплексно підходить під той профайл тренера, якого ми хочемо бачити в Карпатах. Ми розуміємо, що сьогодні наша країна перебуває у стані війни та дуже непросто запросити тренера з-за кордону. А ми хотіли бачити саме такого тренера. Для того щоб він приїхав у країну та погодився тут працювати. Тому вибір впав на Фернандеса. Повертаючись до профайлу тренера, якого ми шукали. Це системний тренер з дуже гарним тренувальним процесом, для нас це дуже важливо. Це тренер з досвідом роботи з молодими гравцями та тренер, який готовий багато працювати з молоддю та покращувати її, тому обрали його", – сказав Русол.

Також гендиректор львів'ян зазначив, що перед новим тренерським штабом стоять ті ж завдання, які стояли перед Лупашком та його помічниками – якомога вище у турнірній таблиці УПЛ та розвиток молоді. Також керівництво львівського клубу хоче бачити від команди привабливу та сучасну гру, яка буде подобатись уболівальникам "левів".

Нагадаємо, що Карпати пішли на зимову перерву на 9-му місці у таблиці УПЛ-2025/26, набравши лише 19 балів у 16 турах.

Команда Фернандеса готується до відновлення чемпіонату в Іспанії, де проводить цілий ряд спарингів. "Леви" у дебютному матчі 2026 року програли Теджону 1:2 та переграли Реал Мурсія В 3:0. Вже у середу, 28 січня, львівський клуб зіграє проти Оденсе. Початок зустрічі – о 15:00 (за київським часом).

Раніше свою думку про нового головного тренера Карпати висловив колишній гравець "зелено-білих" Сергій Мякушко.