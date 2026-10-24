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Олександрія переграла Пробій у 13 турі Першої ліги

Олександр Булава — 24 жовтня 2026, 13:57
Олександрія переграла Пробій у 13 турі Першої ліги

У суботу, 24 жовтня, низкою матчів продовжився 13 тур чемпіонату України у Першій лізі.

Олександрія вдома переграла Пробій з рахунком 2:0. У першому таймі "містян" вивів вперед Максим Третяков, а у другій половині подвоїв перевагу Олександр Козак. Завдяки цьому результату підопічні Володимира Шарана скоротили відставання від лідера турнірної таблиці до 1 очка

Чемпіонат України - Перша ліга
13 тур, 24 жовтня

ФК Олександрія – Пробій (Городенка) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Третяков, 2:0 - 87 Козак

13:00 Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) – Вікторія (Суми)

14:00 Полісся-2 (Житомир) – СК Полтава

Напередодні Металіст програв Феніксу-Маріуполю, а інший матч ігрового дня у Першій лізі було перенесено через затяжну повітряну тривогу.

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