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1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 29 жовтня

Софія Кулай — 29 жовтня 2026, 08:18
1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 29 жовтня
Трансляції матчів Кубку України 29 жовтня
УАФ

У четвер, 29 жовтня, визначать останні три чвертьфіналісти Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Ігрову програму розпочне протистояння між Черніговом та Епіцентром, яке було перенесено з 28 жовтня через постійні повітряні тривоги у Чернігівській області. Початок – о 12:00.

Також 29 жовтня Зоря зіграє проти Кривбаса, а Карпати приймуть першолігову Олександрію.

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

  • 12:00 | Чернігів – Епіцентр
  • 13:00 | Зоря – Кривбас
  • 18:00 | Карпати – Олександрія

Раніше до 1/4 фіналу кубкового турніру вже пробилися Шахтар, який у Класичному вибив Динамо (3:0), Полісся, Металіст, Харків, та Верес. Одним із сенсаційних результатів стала поразка черкаського ЛНЗ від харківського Металіста (0:1).

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