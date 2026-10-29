1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 29 жовтня
Трансляції матчів Кубку України 29 жовтня
УАФ
У четвер, 29 жовтня, визначать останні три чвертьфіналісти Кубку України з футболу сезону-2026/27.
Ігрову програму розпочне протистояння між Черніговом та Епіцентром, яке було перенесено з 28 жовтня через постійні повітряні тривоги у Чернігівській області. Початок – о 12:00.
Також 29 жовтня Зоря зіграє проти Кривбаса, а Карпати приймуть першолігову Олександрію.
Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".
- 12:00 | Чернігів – Епіцентр
- 13:00 | Зоря – Кривбас
- 18:00 | Карпати – Олександрія
Раніше до 1/4 фіналу кубкового турніру вже пробилися Шахтар, який у Класичному вибив Динамо (3:0), Полісся, Металіст, Харків, та Верес. Одним із сенсаційних результатів стала поразка черкаського ЛНЗ від харківського Металіста (0:1).