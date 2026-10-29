1/8 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 29 жовтня

У четвер, 29 жовтня, визначать останні три чвертьфіналісти Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Ігрову програму розпочне протистояння між Черніговом та Епіцентром, яке було перенесено з 28 жовтня через постійні повітряні тривоги у Чернігівській області. Початок – о 12:00.

Також 29 жовтня Зоря зіграє проти Кривбаса, а Карпати приймуть першолігову Олександрію.

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

12:00 | Чернігів – Епіцентр

13:00 | Зоря – Кривбас

18:00 | Карпати – Олександрія

Раніше до 1/4 фіналу кубкового турніру вже пробилися Шахтар, який у Класичному вибив Динамо (3:0), Полісся, Металіст, Харків, та Верес. Одним із сенсаційних результатів стала поразка черкаського ЛНЗ від харківського Металіста (0:1).