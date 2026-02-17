Не дав розлогої відповіді: у Карпатах відреагували на раптове повернення Бруніньйо

Генеральний директор львівських Карпат Андрій Русол розкрив деталі несподіваного повернення Бруніньйо, який вже був за крок від підписання контракту з харківським Металістом 1925.

Його слова цитує Tribuna.

Представник "левів" запевнив, що не володіє повною інформацією щодо камбеку бразильця. Русол додав, що отримав телефонний дзвінок від атакувального півзахисника, який заявив, що повертається у Львів, не давши розлогої відповіді.

"Дослівна цитата: "Прокинувся зранку та зрозумів, що це не моє, хочу повернутись до Львова". Я його фізично особисто ще не бачив, він у дорозі – поспілкуємося пізніше сьогодні або завтра. Деталей поки немає, чому так сталося. Є лише факт", – сказав гендиректор "зелено-білих".

Русол не став коментувати чутки у ЗМІ, які повідомляли, що начебто причиною такого повернення є "небезпечне життя у Києві", де базуються харків'яни. Нібито родина гравця переконала його продовжити виступи у Львові, де значно безпечніше.

"Не обговорювалося. Чи будемо його допитувати, чи є у цьому сенс… Не впевнений. Ні, то ні. Повертається назад, працює далі з командою та грає за Карпати", – відповів Русол.

За словами генерального директора львів'ян, Бруніньйо пропустив лише декілька останніх днів на тренувальних зборах Карпат, коли його трансфер у харківський клуб вже був на фінішній прямій.

Нагадаємо, що бразильського футболіста вже навіть помітили на клубних фото "жовто-синіх".

Також раніше зірвався перехід Бруніньйо в ізраїльський Маккабі Хайфа.

Додамо, що Карпати проведуть свій перший офіційний матч у новому 2026 році вже у неділю, 22 лютого. Це буде гостьова зустріч із донецьким Шахтарем на "Арені Львів". Початок поєдинку – о 15:30.

Це буде дебютна офіційна гра "левів" під керівництвом іспанського наставника Франа Фернандеса, який замінив біля керма звільненого Владислава Лупашка.