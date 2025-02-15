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Русол назвав річний бюджет Карпат

Олександр Булава — 15 лютого 2025, 15:01
Русол назвав річний бюджет Карпат
ФК Карпати

Генеральний директор Карпат Андрій Русол розповів про річний бюджет львівського клубу.

Його слова передає Трибуна.

"Щодо цифр – не впевнений, але намагатимуся дати більш-менш чітку відповідь на це запитання. Я б виділив три клуби, котрі трошки відірвалися в плані бюджету вперед. Це Шахтар, Динамо і Полісся.

А потім я б назвав наступний блок з декількох клубів, в котрому перебувають і Карпати в тому числі. Чи це 4-те місце, чи 5-те, чи 6-те – мені важко сказати, бо я не знаю бюджетів інших клубів.

Це більш ніж 5 млн, але не більше ніж 10 млн. Десь приблизно ось ці параметри. У футболі воно так не працює, що я зайшов з бюджетом у два рази більше цього року, ніж мій суперник, і я маю його обігравати 2:0 чи 4:2. Це все кумулятивна історія", – розповів Русол.

Нагадаємо, Карпати та Рух синхронно оголосили про співпрацю 31 грудня 2024 року. Нещодавно генеральний директор Карпат назвав ініціатора угоди.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Андрій Русол

Андрій Русол

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