Русол оцінив львівське дербі, розкривши завдання Карпат на другу частину сезону УПЛ

Генеральний директор Карпат Андрій Русол поділився своєю думкою за підсумками львівського дербі, у якому "леви" розгромили Рух (3:0).

Його слова передає ПРОФУТБОЛ Digital.

Він відзначив атмосферу на "Арені Львів", де фанатів "жовто-чорних" можна було б перелічити на пальцях однієї руки, хоча саме Рух був номінальним господарем гри у рамках 25-го туру УПЛ-2025/26.

"Попри те, що ми виграли з великим рахунком, вважаю, що гра була дуже важкою для нас. Ми дуже важко ввійшли в неї. Добре, за результатами судимо, що він у нас вдалий, але за наповненістю не все так гарно було", – сказав Русол.

Представник із керівництва "зелено-білих" не став давати великих оцінок команді, яка останнім часом видає хорошу серію без поразок, яка триває вже сім матчів поспіль.

"Хочеться давати оцінки після більш тривалого періоду. Так, ми маємо непогану серію з переможними результатами, але не хочеться давати зараз якихось таких масштабних оцінок. Треба зіграти ще п'ять турів, які лишилися у нас. Там будуть дуже серйозні суперники, і потім можна буде зробити якийсь аналіз цього періоду, який ми провели з новим тренером. Ось тоді подивимось, як ми оцінимо друге півріччя", – відповів гендиректор львівського клубу.

Русол розкрив, що завданням нинішнього тренерського штабу є закласти фундамент на наступний сезон-2026/27.

Відзначимо, що Карпати з 36 балами посідають 8-му позицію турнірної таблиці УПЛ-2025/26. Відставання від Кривбаса та Колоса, які йдуть 7-м та 6-м відповідно, складає по 4 очки. Натомість Рух бореться за збереження прописки в еліті – 14-те місце та 20 пунктів.

У наступному турі команда Франа Фернандеса прийме черкаський ЛНЗ, який розташовується на 2-й сходинці таблиці. Поєдинок запланований на 2 травня о 18:00.

