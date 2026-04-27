У Карпатах розповіли, чи були офіційні пропозиції щодо трансферу Домчака

Генеральний директор львівських Карпат Андрій Русол відреагував на чутки про ймовірний трансфер першого номера команди Назара Домчака.

Його слова наводить ПРОФУТБОЛ Digital.

Представник керівництва "левів" запевнив, що наразі клуб не отримав офіційних листів щодо купівлі 18-річного воротаря.

"Так, дуже багато шуму навколо нього, тому що насправді хлопець показує дуже гарну, якісну гру і це нормальний процес, але ми намагаюсь з ним працювати, щоб він якомога менше звертав на цей інформаційний шум уваги і концентрувався на матчах і дуже радіємо і стежимо за його прогресом", – заявив Русол.

Нагадаємо, що Домчак виступає за першу команду "зелено-білих" із літа 2025-го. Відтоді провів у футболці головної команди Карпат 24 матчі, у яких пропустив 23 голи та у 13 іграх відіграв на нуль.

За даними Transfermarkt, чинний контракт молодого воротаря з львівським клубом розрахований до кінця 2029 року, а його вартість оцінюється у 700 тисяч євро.

Також у ЗМІ спливала інформація, що італійський Лечче пропонує за Домчака 4 мільйони євро, а французький Лілль також зацікавився придбанням українця.

Відзначимо, що 18-річний голкіпер вже не пропускає у шести іграх поспіль в УПЛ, а Карпати з 36 очками посідають 8-ме місце турнірної таблиці УПЛ-2025/26.