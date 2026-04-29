Кроос оцінив шанси Баварії на требл у поточному сезоні

Софія Кулай — 29 квітня 2026, 11:50
Тоні Кроос
instagram.com/toni.kr8s

Колишній футболіст Баварії Тоні Кроос не виключив, що мюнхенський клуб може оформити требл (перемогу у трьох турнірах) у поточному сезоні-2025/26.

Його слова передає Sport1.

За словами експівзахисника німецького гранда, у команди Венсана Компані є усі шанси виграти три трофеї особливо, коли вона неодноразово припиняла боротьбу у Кубку Німеччини на ранніх стадіях.

"Так, безумовно. Вони вже дійшли до цього етапу. Вони можуть виграти требл. В останні роки їм це не вдавалося – часто їхній шлях у Лізі чемпіонів завершувався на стадії чвертьфіналу або півфіналу", – сказав Тоні.

Кроос додав, що Баварія є беззаперечним фаворитом фіналу Кубка країни, де вона зіграє 23 травня (о 21:00 за київським часом) проти Штутгарта. Водночас мюнхенці достроково гарантували собі чемпіонство Бундесліги.

Нагадаємо, що Тоні виступав за гранд Німеччини до літа 2014-го (з перервою на оренду у Баєр). У футболці мюнхенського клубу провів 205 ігор  (24 голи та 49 асистів) та здобув 10 трофеїв.

Відзначимо, що у першому півфінальному матчі ЛЧ мюнхенці програли французькому ПСЖ у результативній перестрілці 4:5.

ПСЖ та Баварія показали найрезультативніший півфінал в історії турніру. Найкращим футболістом матчу став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, який забив два голи у ворота Мануеля Ноєра.

Друга зустріч запланована на 6 травня (о 22:00).

