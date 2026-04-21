Легенда Реала – про дуель ПСЖ проти Баварії в 1/2 фіналу ЛЧ: Доведеться краще діяти в обороні

Колишній півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос висловився про майбутнє півфінальне протистояння Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та паризьким ПСЖ.

Його цитує Sky Sports.

За словами легендарного ексфутболіста, німецькому гранду доведеться ще краще діяти в обороні, аніж він це робив у чвертьфінальних поєдинках проти "вершкових".

"Я думаю, що Баварії доведеться краще діяти в обороні, ніж вони це робили проти Реала. Вважаю, що ПСЖ може бути більш ефективним. Баварія грала з великим ризиком в обох матчах, і Реал міг покарати їх ще більше в матчі-відповіді. Якщо вони скоригують кілька моментів, у Баварії є хороші шанси. Для мене це дуель 50 на 50. ПСЖ – чинний чемпіон", – заявив Кроос.

Нагадаємо, що команда Венсана Компані двічі поспіль переграла мадридців 2:1 та 4:3 у рамках чвертьфіналу ЛЧ-2025/26.

Півфінальні зустрічі Баварія – ПСЖ заплановані на 28 квітня (у Парижі) та 6 травня (у Мюнхені). Обидва поєдинки розпочнуться о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що Кроос виступав за мюнхенський клуб до 2014-го (із перервою на оренду у леверкузенський Баєр). У футболці Баварії провів 205 ігор (24 голи та 49 асистів).

