Кроос зізнався, чи мав бажання відновити футбольну кар'єру

Колишній футболіст збірної Німеччини Тоні Кроос розповів, чи не розглядав варіант відновлення ігрової кар'єри.

Його слова передає AS.

Зірковий півзахисник повісив бутси на цвях після сезону-2023/24, коли йому було лише 34 роки. Попри такий ранній відхід із футболу, ексгравець Реала зізнався, що його не тягне на поле й він задоволений своїм рішенням.

"Ні, чесно кажучи. У мене ніколи не виникало такої думки, тому що я пішов саме так, як хотів. Я закрив цю сторінку. Мені завжди здавалося, що неможливо завершити кар'єру найкращим чином. Потім усе було б лише гірше. Зараз у мене інша мотивація та інші проєкти. Цей етап для мене завершився успішно, і я зміг піти щасливим, без відчуття, що можна було зробити щось краще. Я був щасливий, і на цьому все", – сказав Кроос.

Зазначимо, що найбільшу частину своєї кар'єри Тоні Кроос провів за Реал, у складі якого зіграв 465 матчів. У них він забив 28 голів і віддав 99 асистів.

Загалом німець виграв 33 трофеї на дорослому рівні. Зокрема, ставав чемпіоном світу та шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.