Вперше в історії Ліги чемпіонів в одному півфінальному матчі було забито 9 голів

Перший матч півфіналу Ліги чемпіонів 2025/2026 між ПСЖ та Баварією, що відбувся 28 квітня 2026 року, став найрезультативнішим півфіналом в історії турніру.

Зустріч на стадіоні Парк де Пренс завершилася перемогою парижан з рахунком 5:4 на користь паризького клубу.

До цього протистояння у квітні 2026 року рекорд результативності для одного півфінального матчу Ліги чемпіонів утримували два матчі, в яких було забито по 7 м'ячів.

Ліверпуль – Рома 5:2 (24 квітня 2018)

Перший матч серії, що став бенефісом Мохаммеда Салаха (дубль та дві передачі). До 68-ї хвилини англійці вели 5:0, але два пізні голи римлян зберегли інтригу для матчу-відповіді.

Аякс – Баварія 5:2 (19 квітня 1995)

Матч-відповідь після нульової нічиєї в Мюнхені. Молода команда Луї Ван Гала розгромила німців; дублем відзначився Ярі Літманен.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.

Напередодні Кривбас та Динамо провели найрезультативніший матч в історії чемпіонатів України. Досі жодного разу в одному поєдинку не було забито 11 м'ячів.