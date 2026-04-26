Клопп може очолити Реал у тандемі з легендою клубу

Новим головним тренером мадридського Реала може стати Юрген Клопп.

Про це повідомляє Defensa Central.

За їхньою інформацією, саме запрошення Клоппа є пріоритетною метою для президента Реала Флорентіно Переса. При цьому, асистентом німецького фахівця може стати його співвітчизник і легенда Реалу, Тоні Кроос.

При цьому, сам Клопп своєї згоди на роботу з Реалом ще не дав. Окрім нього, в списку претендентів на роботу в мадридському клубі також присутні імена Жозе Моурінью, Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, нинішній тренер Реала, Альваро Арбелоа, покине свою посаду наприкінці поточного сезону. Останнім місцем тренерської роботи Клоппа був Ліверпуль, який німець покинув влітку 2024 року.