Дембеле став найкращим гравцем історичного матчу ПСЖ – Баварія за версією УЄФА

Вінгер французького Парі Сен-Жермен Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У цій грі 28-річний футболіст відзначився двома забитими м'ячами. На 45+5 хвилині він реалізував пенальті, а на 58-й забив з гри, зробивши рахунок 5:2 на користь своєї команди.

Зауважимо, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією завершився перемогою парижан з рахунком 5:4, що стало історичним рекордом турніру за кількістю забитих голів на цій стадії.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.