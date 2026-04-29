Дембеле став найкращим гравцем історичного матчу ПСЖ – Баварія за версією УЄФА

Микола Літвінов — 29 квітня 2026, 00:28
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер французького Парі Сен-Жермен Усман Дембеле визнаний найкращим гравцем першого півфінального матчу Ліги чемпіонів проти мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

"Холодно", – написано у публікації. 

У цій грі 28-річний футболіст відзначився двома забитими м'ячами. На 45+5 хвилині він реалізував пенальті, а на 58-й забив з гри, зробивши рахунок 5:2 на користь своєї команди.

Зауважимо, що перший матч півфіналу Ліги чемпіонів між ПСЖ та Баварією завершився перемогою парижан з рахунком 5:4, що стало історичним рекордом турніру за кількістю забитих голів на цій стадії.

Матч-відповідь відбудеться у Мюнхені 6 травня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. В іншому півфіналі фіналіста визначать іспанський Атлетико Мадрид та англійський Арсенал Лондон.

Ліга чемпіонів

Вперше в історії Ліги чемпіонів в одному півфінальному матчі було забито 9 голів
Гольова феєрія у півфіналі Ліги чемпіонів: ПСЖ переграв Баварію в історичному матчі з 9 голами
Півфінал Ліги чемпіонів. ПСЖ – Баварія 5:4: як це було
ПСЖ – Баварія. Де та коли дивитися перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – Баварія: букмекери назвали фаворита першого матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

