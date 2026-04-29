Компані – про поразку від ПСЖ в 1/2 фіналу ЛЧ: Результат протистояння все ще незрозумілий

Головний тренер Баварії Венсан Компані відреагував на поразку у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів-2025/26 від ПСЖ (4:5).

Його цитує УЄФА.

Наставник мюнхенського клубу відзначив, що навіть проти чинного чемпіона турніру його команда зробила так, аби втримати інтригу до матчу-відповіді.

"Результат протистояння все ще незрозумілий. Потрібно, щоб наш стадіон справив враження. Наша арена – легендарне місце, де Баварія святкувала не одну велику перемогу. Ми не можемо сподіватися на щось найкраще. Ми підемо з тим, що ми маємо, і працюватимемо над тим, що ми можемо покращити", – сказав Венсан.

40-річний спеціаліст додав, що у першому півфіналі його підопічні створили багато моментів, які не змогли реалізувати. За словами тренера німецького гранда, у другому поєдинку потрібно продемонструвати кращу реалізацію, якщо команда прагне пробитись до фіналу ЛЧ.

Відзначимо, що ПСЖ та Баварія показали найрезультативніший півфінал в історії ЛЧ. Найкращим футболістом матчу став вінгер паризького клубу Усман Дембеле, який забив два голи у ворота Мануеля Ноєра.

Матч-відповідь Баварія – ПСЖ відбудеться 5 травня о 22:00 (за київським часом) у Мюнхені.

