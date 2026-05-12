Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Кроос: Два сезони без трофеїв – неприйнятно для Реала

Олег Дідух — 12 травня 2026, 19:04
Кроос: Два сезони без трофеїв – неприйнятно для Реала
Тоні Кроос
instagram.com/toni.kr8s

Легенда мадридського Реала Тоні Кроос назвав причини поразки команди Альваро Арбелоа від Барселони в 35 турі Ла Ліги (10 травня).

Слова німця наводить Marca.

"Результат на полі був зумовлений поганою внутрішньою ситуацією в команді. Два сезони без трофеїв – це неприйнятно, і крапка. Це і є ідентичність Реала, і всі це знають.

Гравці, які брали участь у другому голі – Дані Ольмо та Ферран – можливо, не вийшли б у стартовому складі, якби всі інші були доступні. Але в цьому випадку імена не мають великого значення, адже у них добре відпрацьовані ігрові схеми та переміщення на тренуваннях. Я ніколи не мав так мало надії. Чесно кажучи, я зрадів, коли все закінчилося", – заявив колишній хавбек.

Наприкінці квітня повідомлялося про те, що Кроос близький до повернення в Реал в якості одного з керівників клубу.

Барселона Реал Мадрид Тоні Кроос

Тоні Кроос

Нова роль вже готова: Реал намагається повернути клубну легенду
Кроос оцінив шанси Баварії на требл у поточному сезоні
Клопп може очолити Реал у тандемі з легендою клубу
Легенда Реала – про дуель ПСЖ проти Баварії в 1/2 фіналу ЛЧ: Доведеться краще діяти в обороні
Кроос зізнався, чи мав бажання відновити футбольну кар'єру

Останні новини