Кроос: Два сезони без трофеїв – неприйнятно для Реала

Легенда мадридського Реала Тоні Кроос назвав причини поразки команди Альваро Арбелоа від Барселони в 35 турі Ла Ліги (10 травня).

Слова німця наводить Marca.

"Результат на полі був зумовлений поганою внутрішньою ситуацією в команді. Два сезони без трофеїв – це неприйнятно, і крапка. Це і є ідентичність Реала, і всі це знають.

Гравці, які брали участь у другому голі – Дані Ольмо та Ферран – можливо, не вийшли б у стартовому складі, якби всі інші були доступні. Але в цьому випадку імена не мають великого значення, адже у них добре відпрацьовані ігрові схеми та переміщення на тренуваннях. Я ніколи не мав так мало надії. Чесно кажучи, я зрадів, коли все закінчилося", – заявив колишній хавбек.