Нова роль вже готова: Реал намагається повернути клубну легенду

Колишній футболіст Тоні Кроос може повернутися до мадридського Реала.

Про це інформує The Athletic.

Зазначається, що іспанський гранд вже веде перемовини щодо камбеку клубної легенди. "Вершкові" вже навіть підготували нову роль для Крооса.

36-річний німець може зайняти посаду у спортивній структурі. Очікується, що Тоні братиме участь у плануванні складу, представлятиме інтереси "Королівського клубу" та надаватиме підтримку команді під час тренувального процесу.

Якщо Кроос таки погодиться повернутися до мадридського клубу, то буде тісно співпрацювати з президентом Флорентіно Пересом та іншими представниками керівництва Реала.

Тоні може піти по стопах Зінедіна Зідана, який розпочинав із посади радника та доріс до посади головного тренера першої команди "вершкових".

Раніше Кроос розповів, чи хотів би відновити кар'єру футболіста. також у ЗМІ була інформація, що Тоні може стати помічником Юргена Клоппа, якщо колишній наставник Ліверпуля колись очолить Реал.

Нагадаємо, що експівзахисник збірної Німеччини виступав за мадридський колектив протягом 2014-2024 років. За цей час провів у футболці "вершкових" 465 ігор (28 голів та 99 асистів) та здобув 22 трофеї. Саме Реал став останнім клубом у кар'єрі Крооса.