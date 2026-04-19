Бундесліга. Баварія достроково забезпечила собі чемпіонство

Мюнхенська Баварія достроково завоювала чемпіонство у поточному сезоні німецької Бундесліги. Титул чемпіонів Німеччини команді Венсана Компані принесла перемога 4:2 над Штутгартом у матчі 30 туру.

За 4 тури до фінішу перевага над найближчим переслідувачем, дортмундською Боруссією, становить вже 14 очок. Для Баварії це друге чемпіонство поспіль і сумарно 35-те в історії.

У першому матчі ігрового дня Фрайбург вдома обіграв Гайденгайм.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

30 тур, 19 квітня

Фрайбург – Гайденгайм – 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Манзамбі, 1:1 – 58 Зівзівадзе, 2:1 – 83 Еггенштайн

Баварія – Штутгарт – 4:2 (3:1)

Голи: 0:1 – 21 Фюріх, 1:1 – 31 Геррейро, 2:1 – 33 Джексон, 3:1 – 37 Девіс, 4:1 – 52 Кейн, 4:2 – 89 Андрес

Недільний ігровий день завершиться матчем між Боруссією Менхенгладбах і Майнцом, який стартував о 20:30 за київським часом. Напередодні дортмундська Боруссія програла Гоффенгайму 1:2.