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Ізраїльський фахівець приєднався до тренерського штабу ван Леувена у Кривбасі

Олександр Булава — 28 червня 2025, 16:21
Ізраїльський фахівець приєднався до тренерського штабу ван Леувена у Кривбасі
Орі Девід
Кривбас

Ізраїльський фахівець Орі Девід увійшов у тренерський штаб Патріка ван Леувена у Кривбасі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

46-річний спеціаліст буде виконувати обов'язки асистента головного тренера. Він має ліцензію найвищої категорії - PRO-диплом УЄФА.

До цього працював разом з Патріком ван Леувеном у системах Маккабі Тель-Авів, Ізраїль та Металісті 1925.

Нагадаємо, нідерландець очолив Кривбас на початку червня. На цій посаді тренер замінив Юрія Вернидуба, який наразі залишається без клубу.

Раніше Кривбас залишило сім футболістів: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.

Кривбас Чемпіонат України, УПЛ Патрік ван Леувен

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