Ізраїльський фахівець приєднався до тренерського штабу ван Леувена у Кривбасі
Орі Девід
Кривбас
Ізраїльський фахівець Орі Девід увійшов у тренерський штаб Патріка ван Леувена у Кривбасі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
46-річний спеціаліст буде виконувати обов'язки асистента головного тренера. Він має ліцензію найвищої категорії - PRO-диплом УЄФА.
До цього працював разом з Патріком ван Леувеном у системах Маккабі Тель-Авів, Ізраїль та Металісті 1925.
Нагадаємо, нідерландець очолив Кривбас на початку червня. На цій посаді тренер замінив Юрія Вернидуба, який наразі залишається без клубу.
Раніше Кривбас залишило сім футболістів: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.