Кривбас зіграв унічию з софійським ЦСКА на зборах в Словенії

Кривбас зіграв перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Словенії, зігравши внічию з болгарським ЦСКА.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Зустріч завершилася 0:0, хоча у матчі було призначено 3 пенальті. Спершу двічі не змогли забити суперники (стійка та сейв Хоми). Згодом свій шанс отримав Кривбас, але м'яч ніяк не хотів залітати у ворота – сейв голкіпера після удару Романчука.

Контрольний матч з футболу

Кривбас – ЦСКА Софія 0:0

Кривбас: Володимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Бакарі Конате, Ян Юрчец, Володимир Вілівальд, Олександр Романчук – Ноа Ндомбазі, Ярослав Шевченко (Хрвоє Іліч, 46), Максим Задерака (к) (новачок, 46), Єгор Твердохліб, Майкен Гонсалез (Олександр Каменський, 46) – Глейкер Мендоза.

Запасні: Ігор Омельченко, Рафаель Бандейра, Назар Попов, новачок, Володимир Мулик, новачок.

Нагадаємо, що Кривбас на зборах також зіграє з Динамо Загреб, словенським Браво та угорським Уйпештом. Також триває пошук ще двох спаринг-партнерів.