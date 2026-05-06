Півзахисник Шахтаря оцінив шанси на вихід до фіналу ЛК: Нам під силу пройти Крістал Пелас

Центральний півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина поділився очікуваннями перед другим поєдинком проти Крістал Пелес у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Його слова передає Sport-Express.

Він оцінив шанси "гірників" взяти реванш у суперника з АПЛ та вийти до фіналу єврокубкового турніру.

"Ми про це говорили в роздягальні. Нам це під силу. Ми проаналізували нашу гру в першому матчі – деякі деталі вирішили результат тієї гри. Ми звернули на них увагу, віримо і сподіваємося, що нам під силу пройти Крістал Пелас", – відповів футболіст.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Раніше перший номер донецького колективу Дмитро Різник запевнив, що команда приїхала в Англію лише за перемогою, а український тренер Олег Федорчук скептично оцінив шанси "гірників" у цьому протистоянні.