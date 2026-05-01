Автор найшвидшого голу у ЛК – про звитягу над Шахтарем: Першочерговим завданням було їх нейтралізувати

Софія Кулай — 1 травня 2026, 09:20
Шахтар – Крістал Пелес
Правий вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр висловився про перемогу над донецьким Шахтарем (3:1) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його цитує УЄФА.

Футболіст "орлів" розповів, що їм дали завдання не давати донеччанам жодного простору, оскільки "гірники" дуже небезпечні, коли володіють м'ячем.

"Першочерговим завданням було нейтралізувати їх, що ми зробили. Не пам'ятаю, щоб забивав гол так швидко. Побити рекорд 2 це чудово, але це лише приємне доповнення. На першому місці команда, і сьогодні (30 квітня – прим. ред.) ми справді показали себе з найкращого боку", – сказав Сарр.

Саме Ісмаїла став автором найшвидшого голу в історії цього єврокубкового турніру. Для цього йому вистачило 21 секунди гри.

Для нього цей м'яч став 18-м у 38 іграх поточного сезону-2025/26. Також в активі Сарра 2 асисти.

Раніше головний тренер англійського клубу Олівер Гласнер прокоментував звитягу над "гірниками".

Матч-відповідь в Англії відбудеться 7 травня о 22:00.

