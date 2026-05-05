Туран: Дуже поважаю українців, вони неймовірні

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран розповів про своє ставлення до українців та їхньої поведінки під час війни з Росією.

Слова турецького фахівця наводить Marca.

"Українці – неймовірні, я їх дуже поважаю. Незважаючи на складні умови, вони живуть далі. Вони не поставили на паузу спорт, освіту, культурне життя. Українці постійно демонструють, що не мають наміру здаватися. Вони не дозволяють війні забрати у них усі радощі життя. Зважаючи на те, що проживають українці, ми в команді не можемо назвати наші умови надто проблемними", – заявив тренер.

Нагадаємо, Туран очолив Шахтар влітку минулого року. Його команда близька до чемпіонства в УПЛ та вийшла у півфінал Ліги конференцій, де у першому матчі програла Крістал Пелес 1:3.