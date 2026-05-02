Гол Сарра у ворота Шахтаря визнали найкращим ігрового дня Ліги конференцій

Сергій Шаховець — 2 травня 2026, 11:32
Правий вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр став автором найкращого голу перших матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Переможця номінації визначили за підсумками голосування вболівальників.

Ісмаїла Сарр відкрив рахунок у матчі з Шахтарем на 21-й секунді, скориставшись пасом Матети. Це взяття воріт стало найшвидшим за всю історію проведення Ліги конференцій.

На нагороду також претендували форвард Крістал Пелес Йорген Ларсен, який забив третій м'яч у ворота Шахтаря, а також гол нападника Райо Вальєкано Алемао у ворота Страсбуру.

Нагадаємо, що Шахтар програв Крістал Пелесу перший півфінальний поєдинок з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 7 травня.

Крістал Пелес

Півзахисник Шахтаря потрапив до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій
Різник – про півфінал із Крістал Пелес: Вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо
Автор найшвидшого голу у ЛК – про звитягу над Шахтарем: Першочерговим завданням було їх нейтралізувати
Легіонер Шахтаря оцінив фіаско від Крістал Пелес в Лізі конференцій: Нічого ще не закінчено
Туран – про фіаско Шахтаря від Крістал Пелес: У моєму лексиконі немає слова, яке б означало здаватися

