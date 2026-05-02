Гол Сарра у ворота Шахтаря визнали найкращим ігрового дня Ліги конференцій

Правий вінгер Крістал Пелес Ісмаїла Сарр став автором найкращого голу перших матчів 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Про це повідомляє сайт УЄФА.

Переможця номінації визначили за підсумками голосування вболівальників.

Ісмаїла Сарр відкрив рахунок у матчі з Шахтарем на 21-й секунді, скориставшись пасом Матети. Це взяття воріт стало найшвидшим за всю історію проведення Ліги конференцій.

Sarr smashes the record for fastest Conference League goal 🤯#UECL | @CPFC pic.twitter.com/lcD3FjnJaD — UEFA Conference League (@Conf_League) May 1, 2026

На нагороду також претендували форвард Крістал Пелес Йорген Ларсен, який забив третій м'яч у ворота Шахтаря, а також гол нападника Райо Вальєкано Алемао у ворота Страсбуру.

Нагадаємо, що Шахтар програв Крістал Пелесу перший півфінальний поєдинок з рахунком 1:3. Матч-відповідь відбудеться у Лондоні 7 травня.