Визначено суддів на матч Крістал Пелес – Шахтар

Матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між англійським Крістал Пелес та донецьким Шахтарем обслужить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо. Резервний арбітр – Хоче Марія Санчес. Судді VAR – Карлос дель Серро Гранде та його аситент Гільєрмо Куадра Фернанднс. Всі представляють Іспанію.

Матч-відповідь між Крістал Пелес і Шахтарем відбудеться у четвер, 7 травня, у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Перший матч, який відбувся 30 квітня у польському Кракові, приніс Крістал Пелесу виїзну перемогу з рахунком 3:1.