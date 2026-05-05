Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначено суддів на матч Крістал Пелес – Шахтар

Олег Дідух — 5 травня 2026, 13:20
Визначено суддів на матч Крістал Пелес – Шахтар
Алехандро Ернандес
Getty Images

Матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між англійським Крістал Пелес та донецьким Шахтарем обслужить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Його асистентами будуть Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо. Резервний арбітр – Хоче Марія Санчес. Судді VAR – Карлос дель Серро Гранде та його аситент Гільєрмо Куадра Фернанднс. Всі представляють Іспанію.

Матч-відповідь між Крістал Пелес і Шахтарем відбудеться у четвер, 7 травня, у Лондоні на стадіоні Селхерст Парк. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Перший матч, який відбувся 30 квітня у польському Кракові, приніс Крістал Пелесу виїзну перемогу з рахунком 3:1.

Крістал Пелес Шахтар Донецьк Ліга конференцій 2025/26

Крістал Пелес

Ми їдемо туди тільки за перемогою: Різник – про майбутній матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій
Гол Сарра у ворота Шахтаря визнали найкращим ігрового дня Ліги конференцій
Півзахисник Шахтаря потрапив до символічної збірної перших півфіналів Ліги конференцій
Різник – про півфінал із Крістал Пелес: Вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо
Автор найшвидшого голу у ЛК – про звитягу над Шахтарем: Першочерговим завданням було їх нейтралізувати

Останні новини