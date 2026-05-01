Різник – про півфінал із Крістал Пелес: Вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо

Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про поразку від Крістал Пелес у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його слова наводить Tribuna.

Голкіпер "гірників" порівняв англійський клуб із черкаським ЛНЗ. На думку Різника, в обох команд схожий стиль. Дмитро додав, що суперник скористався їхніми помилками.

"1:3 програли… Ну нічого. Напевно, вони думають, що вже у фіналі – наступного тижня побачимо", – заявив Різник.

Футболіст донеччан запевнив, що ще нічого не втрачено навіть після "домашньої" поразки. Різник переконаний, що команда зробить правильні висновки та покаже у матчі-відповіді значно кращу гру.

Відзначимо, що "гірники" побили власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00.

Також Дмитро розповів, чи залишився у донецького колективі ресурс на українське Класичне з київським Динамо.

"Звісно. Зараз у нас дуже складні ігри у чемпіонаті, треба виходити на максимум. Скоро відпустка – тоді будемо відпочивати", – відповів гравець "гірників".

Поєдинок Динамо – Шахтар відбудеться у неділю, 3 травня, о 18:00 у Києві. Напередодні підопічні Турана з 60 балами лідирують у турнірній таблиці УПЛ, тоді як кияни з 47 очками йдуть на четвертому місці.

Раніше поразку від "орлів" прокоментували півзахисник донецького клубу Олег Очеретько, а також головний тренер команди Арда Туран.