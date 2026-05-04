Ми їдемо туди тільки за перемогою: Різник – про майбутній матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 4 травня 2026, 20:43
Голкіпер Шахтаря Дмитро Різник поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес, наголосивши, що нічого неможливого немає.

Про це він сказав у інтерв'ю Українському футболу.

"Звісно, буде важко, навіть дуже. Але нічого неможливого немає. Це футбол, у ньому може статися все. Ми їдемо туди тільки за перемогою", – сказав Різник.

Як відомо, у першому матчі Шахтар зазнав поразки з рахунком 1:3.

Зазначимо, що "гірники" побили власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00.

