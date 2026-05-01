Шахтар побив власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових матчів в одному сезоні

Олексій Мурзак — 1 травня 2026, 00:31
Шахтар у сезоні-2025/26 встановив новий абсолютний рекорд серед українських клубів, провівши найбільшу кількість єврокубкових матчів за одну кампанію.

Виїзна гра 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ (2:2), яка стала 18-ю, дозволила команді повторити попередній клубний рекорд, який протримався 10 років.

Тоді, у кампанії-2015/16, команда під керівництвом Мірчі Луческу дійшла до півфіналу Ліги Європи, розпочавши шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Водночас 19-й та 20-й матчі, які відбудуться в межах 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелас, зроблять цей сезон найдовшим в історії клубу та українського футболу.

Нагадаємо, у першому матчі півфіналу Ліги конференцій Шахтар зазнав поразки з рахунком 1:3. Поєдинок у відповідь відбудеться у четвер, 7 травня. 

