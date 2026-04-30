Шахтар показав характер, але поступився Крістал Пелес у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 30 квітня, відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги конференцій, у якому Шахтар зазнав поразки від Крістал Пелес.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Вже зі старту поєдинку підопічні Арди Турана відчули "холодний душ", пропустивши на 22-й секунді від Сарра, який відгукнувся на передачу від Матети, зайшов у штрафний та точно пробив у дальній кут воріт Різника. Зазначимо, що це взяття воріт стало найшвидшим за всю історію проведення Ліги конференцій.

Після голу англійський клуб відійшов на свою половину поля, однак до цього встиг завдати ше одного удару, з яким голкіпер Шахтаря вже впорався.

Далі ініціативу перехопили "гірники", втім, якось втілити її у забитий м'яч до перерви не змогли, хоча моменти для цього були, про що свідчить навіть статистика за кутовими: 6:0 на користь донецького клубу.

Але свого український клуб домігся на старті другої 45-хвилинки: допоміг черговий кутовий, який цього разу завершився скидкою Кауана Еліаса на Очеретька, а Олег вже у падінні переправив м'яч у сітку воріт англійського клубу, відновивши паритет на табло. Трохи пізніше момент ще мав Егіналду, але його постріл "прийняли на себе горобці".

Водночас Пелес відповів дуже серйозно, на щастя, команду врятував Різник, який парирував два поспіль постріли з вбивчої позиції, не дозволивши супернику знову повести в рахунку.

Надалі пішли справжні "гойдалки", які завершилася аутом для підопічних Олівера Гласнера, і навіть з цього вони вичавили позитивний для себе підсумок: після вкидання у штрафному Шахтаря почачалася справжня метушня, яка завершилася відскоком на Камада, який потужним ударом відправив "снаряд" повз Бондаренка точно між ніг Різника.

Оберти не збавлялися, обидва тренери провели низку замін. Шахтар продовжував більше володіти ініціативою, але підводила реалізація, водночас суперник більше зосередився на обороні, вишукуючи можливість для контратак, і одна з таких принесла успіх за 6 хвилин до завершення основного часу: Бондаренко промазав по м'ячу, який перехопив Камада та вивів на побачення з Різником Ларсена – 3:1.

У підсумку більше рахунок на табло не змінювався, зафіксувавши перемогу Крістал Пелес, який забезпечив собі комфортну перевагу перед домашнім матчем-відповіддю, який відбудеться у четвер, 7 травня.

Ліга конференцій – 2025/26

1/2 фіналу, перший матч, 30 квітня

Шахтар – Крістал Пелес 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 1 Сарр, 1:1 – 48 Очеретько, 1:2 – 58 Камада, 1:3 – 84 Ларсен

Нагадаємо, на чвертьфінальній стадії Шахтар вибив із турніру нідерландський АЗ із загальним рахунком 5:2.