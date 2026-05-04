Буде надзвичайно складно: Федорчук – про шанси Шахтаря у матчі-відповіді з Крістал Пелес

Український тренер Олег Федорчук скептично оцінив шанси Шахтаря у матчі–відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес.

Про це він сказав у інтерв'ю "Українському футболу".

"Давайте вірити! Але якщо об'єктивно: буде надзвичайно складно. Справа не в зірковості Крістал Пелас, а в їхній зброї – стандартах і антропометрії. Це те, що дуже важко нейтралізувати нинішньому Шахтарю. Коли кожен аут перетворюється на небезпеку рівня пенальті – фантазувати важко.

Даю відсотків 20 на успіх. Це багато, насправді! Шахтар зараз на емоційному підйомі, має хорошу пресу, гравці будуть літати по полю, тому гра точно буде цікавою. Але легко не буде", – заявив Федорчук.