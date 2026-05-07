Не думаємо про фінал, – захисник Крістал Пелес висловився про матч-відповідь проти Шахтаря

Захисник Крістал Пелес Джейді Канво поділився очікуваннями перед другим поєдинком проти донецького Шахтаря у рамках 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його цитує УЄФА.

Перша гра закінчилася перемогою англійського клубу з рахунком 3:1. Тоді єдиним голом у складі "гірників" відзначився півзахисник Олег Очеретько. Шахтар побив власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

"Ми граємо заради таких матчів та повністю зосереджені. Хлопці сповнені ентузіазму. Ми граємо проти дуже гарної команди та не думаємо про фінал. Зараз ми сфокусовані лише на грі з Шахтарем", – сказав футболіст "орлів".

Матч-відповідь відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 (за київським часом) на "Selhurst Park Stadium". Зустріч розсудить іспанець Алехандро Ернандес.

Напередодні обидва колективи провели ігри у внутрішніх чемпіонатах: Крістал Пелес розгромно програв Борнмуту 0:3, а Шахтар в українському Класичному здолав Динамо Київ 2:1.

Додамо, що головний тренер Шахтаря Арда Туран переконаний, що його команді вдасться пробитись до фіналу турніру попри негативний результат першої гри. Півзахисник донеччан Єгор Назарина теж переконаний у цьому.