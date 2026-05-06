Віримо в камбек? Прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар

У четвер, 7 травня, на українських вболівальників очікує матч-відповідь між донецьким Шахтарем та Крістал Пелес, який визначить першого фіналіста Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра відбудеться на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю зустрічі та оцінити шанси "гірників" на камбек.

Чи здатен Шахтар на камбек?

Попри поразку в першому матчі з рахунком 1:3 не можна сказати, що донецький колектив геть провалився – пропустивши гол в перші секунди гри команда не розсипалась, атакувала та створювала напругу біля воріт суперника. Тільки до 20-ї хвилини Шахтар наплів мереж навколо володінь Гендерсена, зробивши 121 пас, тоді як Крістал Пелес мав усього 16.

Якщо в атаці Туран може розраховувати на технічних бразильців, які можуть за рахунок індивідуальної майстерності вирішити момент або долю атаки при непрацюючому плані на гру, то в обороні проблеми вирішувати потрібно "на вчора". Пару центральних захисників Матвієнко – Бондар не можна назвати надійною протягом усього сезону, а голи, які Шахтар пропускає, приходять саме з цієї зони відповідальності. Чи зробили гравці та тренер висновки після першого матчу – незабаром дізнаємось.

У неділю "гірники" у вольовому стилі переграли Динамо в дербі, фактично закривши питання чемпіона України сезону-2025/26 – команду не надломив навіть гол Пономаренка з центру поля за комірець Різнику – саме такий характер команді й потрібно буде продемонструвати в Лондоні.

Крістал Пелес отримав розгром напередодні гри з Шахтарем

"Орли" у неділю зіграли свій черговий матч в АПЛ, де вони ще теоретично претендували на потрапляння до єврокубкової зони, але гра проти Борнмута фактично позбавив команду цього шансу – 0:3 і 8 очок відставання від Брентфорда за чотири тури до завершення чемпіонату.

У поєдинку з "вишнями" Олівер Гласнер дав відпочинок низці виконавців, зокрема Вортон та Матета вийшли на поле у другому таймі рятувати матч за рахунку 0:2, а Чаді Ріад ще й отримав ушкодження. До того ж під питанням участь Борни Соси та Вілла Х'юза, але обидва гравці – футболісти ротації, тож проти Шахтаря точно вийде максимально бойовий склад.

Крістал пелес некомфортно почуває себе під пресингом, а швидкі бразильці цілком здатні продавити оборону суперника – багато що залежатиме від реалізації та особисто Діна Гендерсона.

Історія зустрічей

Не враховуючи перший матч між командами Крістал Пелес лише раз у своїй історії грав проти українськиї клубів – восени 2025 року в першому турі поточного сезону Ліги конференцій "склярі" здолали київське Динамо.

02.10.2025 Динамо – Крістал Пелес 0:2

Коментарі перед матчем

Воротар донеччан Дмитро Різник заявив про готовність команди створити диво, наголосивши, що у футболі може трапитись будь що.

"Звісно, буде важко, навіть дуже. Але нічого неможливого немає. Це футбол, у ньому може статися все. Ми їдемо туди тільки за перемогою", – заявив футболіст.

Коментуючи перемогу над Динамо, Лукас Феррейра розповів, що цей тріумф додасть психологічної переваги команді напередодні матчу-відповіді з представником АПЛ.

"Це дуже важливий момент для нас, що ми зуміли отримати цю перемогу. Попереду буде складне випробування. Ми розуміємо з якого роду челленджем нам доведеться зіткнутися, разом з тим я повністю впевнений у своїй команді. Я маю стовідсоткову віру й ми віддамо всі сили, щоб перевернути другий матч на нашу користь", – вважає бразильський хавбек.

Хто розсудить гру?

Матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 між англійським Крістал Пелес та донецьким Шахтарем обслужить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Його асистентами будуть Хосе Наранхо та Дієго Санчес Рохо. Резервний арбітр – Хоче Марія Санчес. Судді VAR – Карлос дель Серро Гранде та його аситент Гільєрмо Куадра Фернанднс. Всі представляють Іспанію.

Де дивитись матч-відповідь між Крістал Пелес та Шахтарем у півфіналі Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 7 травня у Лондоні на стадіоні "Селхерст Парк", а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Прогноз автора: мінімальна перемога та виліт Шахтаря.