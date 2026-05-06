Ми побачили, наскільки хороший Шахтар: Гласнер – про матч-відповідь Ліги конференцій
Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився очікуваннями від матчу-відповіді з донецьким Шахтарем у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій.
Його слова передає ВВС.
"Ми побачили, наскільки хороший Шахтар. Швидкі гравці, хороші дриблери. Нам знадобиться ще одна чудова гра. Але, звісно, ми підходимо до гри з великою впевненістю.
На "Селгерст Парк" ми знаємо, що отримаємо велику підтримку від наших уболівальників. Ми відчули це в матчі проти Фіорентини і віримо, що завтра атмосфера буде ще більш наелектризованою.
Я сказав гравцям, що найкраще те, що ми знаємо, що робити. Нам не потрібно багато змінювати. Головне – грати на нашому найкращому рівні", – заявив Гласнер.
Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.
Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.
Раніше перший номер донецького колективу Дмитро Різник запевнив, що команда приїхала в Англію лише за перемогою, а український тренер Олег Федорчук скептично оцінив шанси "гірників" у цьому протистоянні.