Ми побачили, наскільки хороший Шахтар: Гласнер – про матч-відповідь Ліги конференцій

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер поділився очікуваннями від матчу-відповіді з донецьким Шахтарем у межах 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його слова передає ВВС.

"Ми побачили, наскільки хороший Шахтар. Швидкі гравці, хороші дриблери. Нам знадобиться ще одна чудова гра. Але, звісно, ми підходимо до гри з великою впевненістю.

На "Селгерст Парк" ми знаємо, що отримаємо велику підтримку від наших уболівальників. Ми відчули це в матчі проти Фіорентини і віримо, що завтра атмосфера буде ще більш наелектризованою.

Я сказав гравцям, що найкраще те, що ми знаємо, що робити. Нам не потрібно багато змінювати. Головне – грати на нашому найкращому рівні", – заявив Гласнер.