Голкіпер Динамо зізнався, за кого вболіватиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар

Голкіпер Динамо Руслан Нещерет зізнався, за кого вболіватиме у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій між Крістал Пелес та Шахтарем.

Про це він сказав у коментарі ВГРІ.

"Шахтар. Своїх треба підтримувати", – сказав Нещерет.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Напередодні Динамо зазнало поразки від "гірників" у 26 турі УПЛ.