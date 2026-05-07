Крістал Пелес – Шахтар. Коли та де дивитися матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій

У четвер, 7 травня, донецький Шахтар проведе матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти англійського Крістал Пелес.

Свисток про початок поєдинку пролунає о 22:00 (за київським часом) на "Selhurst Park Stadium". Зустріч розсудить іспанець Алехандро Ернандес.

Протистояння "гірників" можна буде подивитися на каналі OTT-платформи MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

На думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу у цьому поєдинку (в основний час) є у господарів – 1,64. Тоді як на звитягу донеччан дають коефіцієнт аж 5,45. Мирова – 4,15.

Нагадаємо, що в першому матчі команда Арди Турана поступилась з рахунком 1:3. Тоді єдиним голом у складі "гірників" відзначився півзахисник Олег Очеретько. Шахтар побив власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Напередодні другого поєдинку головний тренер Шахтаря запевнив, що вірить у те, що команді вдасться пробитись до фіналу турніру попри негативний результат першої гри. Півзахисник донеччан Єгор Назарина теж переконаний у цьому.

