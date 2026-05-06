У нас є віра і надія: Туран – про матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес, наголосивши, що вся команда, попри невдалий результат першої зустрічі, вірить у позитивний результат протистояння.

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій матчу.

"Буде важкий матч. І нам складно розраховувати на фінал з огляду на рахунок першого матчу. Але в нас є віра і надія, і ми йдемо до нашої мрії. Ми винесемо великі уроки з цих матчів, і це важливо, бо через 2-3 місяці ми гратимемо у Лізі чемпіонів.

І навіть якщо ми не вийдемо фінал Ліги конференцій, то я все одно пишаюся нашою командою, бо ми принесли Україні ці єврокубкові емоції", – сказав Туран.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.