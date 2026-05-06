Віримо, що можливо здійснити камбек: вінгер Шахтаря – про матч-відповідь проти Крістал Пелес у Лізі конференцій

Вінгер Шахтаря Кауан Еліас поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти Крістал Пелес в межах 1/2 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що здійснити камбек та вийти у фінал цілком можливо.

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій матчу.

"Дуже важлива гра і ми увесь тиждень чекали на цю зустріч. Хочу сказати, що ми віримо не лише у перемогу у завтрашньому матчі і загалом у півфіналі. Ми розуміємо, наскільки важкий наш опонент і наскільки складно буде грати проти нього. Ми віримо у всі варіанти, які нам доступні та віримо у нашого тренера. Віримо у шанси, що можливо здійснити камбек і провести загалом чудову гру. Це те, що відповідає нашому стилю гри, – сказав Еліас.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.