Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Віримо, що можливо здійснити камбек: вінгер Шахтаря – про матч-відповідь проти Крістал Пелес у Лізі конференцій

Олексій Мурзак — 6 травня 2026, 20:38
Віримо, що можливо здійснити камбек: вінгер Шахтаря – про матч-відповідь проти Крістал Пелес у Лізі конференцій
Кауан Еліас
ФК Шахтар

Вінгер Шахтаря Кауан Еліас поділився очікуваннями від майбутнього матчу-відповіді проти Крістал Пелес в межах 1/2 фіналу Ліги конференцій, наголосивши, що здійснити камбек та вийти у фінал цілком можливо.

Про це він сказав під час пресконференції, присвяченій матчу.

"Дуже важлива гра і ми увесь тиждень чекали на цю зустріч. Хочу сказати, що ми віримо не лише у перемогу у завтрашньому матчі і загалом у півфіналі. Ми розуміємо, наскільки важкий наш опонент і наскільки складно буде грати проти нього.

Ми віримо у всі варіанти, які нам доступні та віримо у нашого тренера. Віримо у шанси, що можливо здійснити камбек і провести загалом чудову гру. Це те, що відповідає нашому стилю гри, – сказав Еліас.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася поразкою донеччан із рахунком 1:3. Команда Арди Турана побила власний рекорд серед українських клубів за кількістю єврокубкових поєдинків в одному сезоні.

Матч-відповідь Крістал Пелес – Шахтар запланований на 7 травня. Початок зустрічі в Англії – о 22:00. Гру розсудить іспанська бригада суддів на чолі з Алехандро Ернандесом.

Крістал Пелес Ліга конференцій Шахтар Донецьк

Крістал Пелес

Ми побачили, наскільки хороший Шахтар: Гласнер – про матч-відповідь Ліги конференцій
Віримо в камбек? Прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій Крістал Пелес – Шахтар
Півзахисник Шахтаря оцінив шанси на вихід до фіналу ЛК: Нам під силу пройти Крістал Пелас
Визначено суддів на матч Крістал Пелес – Шахтар
Ми їдемо туди тільки за перемогою: Різник – про майбутній матч-відповідь проти Крістал Пелес в 1/2 фіналу Ліги конференцій

Останні новини