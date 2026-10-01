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Сестра Роналду заступилася за Кріштіану після його дострокового від'їзду зі збірної Португалії

Софія Кулай — 1 жовтня 2026, 07:07
Сестра Роналду заступилася за Кріштіану після його дострокового від'їзду зі збірної Португалії
Роналду із сестрою
instagram.com/elma_oficial

Елми Авейру, сестра Кріштіану Роналду, відреагувала на достроковий від'їзд брата із розташування збірної Португалії.

Свою думку з цього приводу вона висловила в Інстаграмі.

"CR7 заслуговував на більшу повагу. Збірна заслуговувала на кращу організацію. Португальська журналістика заслуговувала на більшу компетентність і менше спекуляцій.

Щодо португальців, що ж... Вони взагалі не заслуговують на щось найкраще. Ми заздрісні, зверхні, неосвічені і заслуговуємо на повернення до тієї посередності, якою ми завжди були у футболі до епохи CR7. Дякуємо за все, CR7! Ти заслуговував на більше!" – написала Авейру.

41-річний нападник ухвалив таке рішення після пресконференції головного тренера та розмови з президентом національної Федерації футболу.

Конфліктна ситуація розпочалася із того, що Жорже Жезуш не випустив Роналду на поле у матчі Ліги націй-2026/27 проти Норвегії (перемога 2:1). Хоча між футболістом та тренером "лузітан" була домовленість про ігровий час у поєдинку для капітана Аль-Насра. Однак своєї обіцянки наставник не дотримав.

Після цього між сторонами спалахнули напружені стосунки. Хоча Жезуш запевняв, що між ним і Роналду немає жодного конфлікту.

Кріштіану вже прокоментував своє рішення покинути табір національної команди напередодні поєдинку ЛН-2026/27 проти Данії – 1 жовтня о 21:45 (за київським часом).

У пресі вже з'явилася інформація, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній.

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