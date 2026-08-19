Тренер Жирони зізнався, чи є конфлікт між клубом і Ванатом

Наставник Жирони Кіке Альварес висловився щодо ситуацію навколо Владислава Ваната, якого звинувачували у відмові виходити на заміну в поєдинку проти Леганеса (1:1).

Про це повідомляє Diari de Girona.

Фахівець заявив, що у клубу немає жодних конфліктів із форвардом. Він підтвердив слова нападника збірної України, що той не вдавався до демаршу.

"Немає жодного конфлікту, він не вийшов на поле проти Леганеса через плутанину. Я маю відчувати, що гравці фізично та ментально включені в процес, і його ситуація пов'язана саме з цим. Він дуже добре тренувався і, якщо нічого не трапиться, потрапить до заявки на наступний матч", – сказав Альварес.

У тренера також запитали про Віктора Циганкова, з яким ситуація набагато гостріша, проте він відмовився коментувати:

"Мені вже довелося говорити про це днями, і клуб також висловив свою позицію. Я не хочу більше нічого додавати, волію думати про Кордобу".

Нагадаємо, що Циганков відмовився виходити на заміну в поєдинку першого туру Сегунди. Після цього іспанські ЗМІ повідомили, що українець побився в роздягальні, а сам клуб заборонив йому спілкуватись із пресою.

Наступний матч каталонці проведуть проти Кордоби. Він відбудеться 21 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.