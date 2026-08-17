Тренер запевнив, що моєї вини в цьому немає: Ванат пояснив, чому не вийшов на заміну в матчі Жирони

Український центрфорвард каталонської Жирони Владислав Ванат спростував інформацію про те, що він відмовився виходити на поле у матчі 1-го туру Сегунди проти Леганеса (1:1).

Його слова передає Tribuna.com.

За словами футболіста, рішення не викликати його на заміну ухвалював тренерський штаб. Це було пов'язано з травмою центрбека команди (прим. – ймовірно мова йде про 17-річного Холмса Заморано), через це наставник дав розпорядження випустити гравця більш захисного плану, ніж Ванат.

"Я повинен був вийти на заміну, розпочав одягати екіпірування і через декілька секунд мав бути готовий вийти на заміну. Але саме в цей час наш центральний захисник отримав пошкодження і його потрібно було замінити. Тренерський штаб вирішив випустити більш захисного гравця, тому що залишалась лише одна заміна".

Також український нападник запевнив, що він обговорив цей інцидент з наставником команди Кіке Альваресом, й фахівець підтвердив, що провини Ваната немає. Також, за твердженнями футболіста, тренер особисто заявив про відсутність провини Ваната перед усім колективом.

"Сьогодні я розмовляв з тренером і він запевнив мене, що моєї вини в цьому немає і те що написала преса про мене – це неправда. Також він про це заявив сьогодні перед усією командою та запевнив, що клуб сповістить про це іспанських журналістів. Ще раз повторюю, що я, як професійний гравець, був готовий вийти на поле, але ситуація склалась інакше і тренеру довелось змінити своє рішення".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що український вінгер Віктор Циганков відмовився виходити на поле у цьому матчі та пішов на трибуни стадіону.

Пізніше повідомлялося про подібний демарш з боку Ваната. Тоді місцевий журналіст зазначав, що нападник відмовився навіть розминатися за межами поля з командою, й роздягальня "біло-червоних" геть невдоволена подібними діями від українця.