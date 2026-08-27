Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Слідом за Циганковим: капітан Жирони змінив клуб

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 15:50
Слідом за Циганковим: капітан Жирони змінив клуб
Арнау Мартінес
valenciacf

Валенсія оголосила про підписання контракту з капітаном Жирони Арнау Мартінесом.

Про це повідомляється на сайті "кажанів".

Сторони уклали контракт до кінця червня 2031 року.

Деталі угоди наразі не розголошуються, проте, за даними ЗМІ, трансфер захисника обійшовся Валенсії у 5 мільйоні євро.

У сезоні-2025/26 Мартінес забив 2 голи і віддав 3 асисти в 36 матчах за Жирону в усіх турнірах. Загалом на його рахунку 11 голів і 22 асисти в 200 поєдинках у складі "червоно-білих".

Як відомо, раніше з Жирони в Аякс перейшов український вінгер Віктор Циганков.

Валенсія Жирона

Жирона

Циганков у Аяксі: втеча з Сегунди, улюблений тренер і дірка від бублика для Динамо
Циганков став гравцем Аякса
Він може стати величезним підсиленням: наставник Аякса – про можливий трансфер Циганкова
Ванат попросив Жирону про трансфер – журналіст
Динамо не отримає відсоток від Жирони за можливий трансфер Циганкова в Аякс

Останні новини