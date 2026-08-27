Слідом за Циганковим: капітан Жирони змінив клуб

Валенсія оголосила про підписання контракту з капітаном Жирони Арнау Мартінесом.

Про це повідомляється на сайті "кажанів".

Сторони уклали контракт до кінця червня 2031 року.

Деталі угоди наразі не розголошуються, проте, за даними ЗМІ, трансфер захисника обійшовся Валенсії у 5 мільйоні євро.

У сезоні-2025/26 Мартінес забив 2 голи і віддав 3 асисти в 36 матчах за Жирону в усіх турнірах. Загалом на його рахунку 11 голів і 22 асисти в 200 поєдинках у складі "червоно-білих".

Як відомо, раніше з Жирони в Аякс перейшов український вінгер Віктор Циганков.