Коли я бачу несправедливість, я ніколи не мовчу: Колесник пояснив конфлікт з військовим ТЦК

Колишній футболіст ковалівського Колоса Данило Колесник розповів деталі конфлікту з військовослужбовцем ТЦК та пояснив, чому вдарив його.

Відповідне відео гравець опублікував у Instagram.

За його словами, конфлікт розпочався через те, що він заступився за неозброєного чоловіка, до якого застосовувалася сила. Данило додав, що повністю підтримує ЗСУ та Україну.

"Коли я бачу несправедливість, я ніколи не мовчу. Я не змовчав коли пʼяні орки чіплялись до жінки в турецькому готелі та заступився за неї. Я не змовчав, коли побачив застосування сили до неозброєного чоловіка. Мені це здалось невиправданим, я втрутився в ситуацію, завʼязався конфлікт і подальша бійка. Моя реакція була імпульсивною, можливо варто було вчинити інакше, але я відреагував так, як відреагував. На жаль, проросійські сили використовують цей інцидент для дискредитації України та ЗСУ. Я всім серцем підтримую ЗСУ і свою Батьківщину, і не хочу, щоб моє ім'я якимось чином повʼязувалось із цими провокаціями", – сказав Колесник.

Данило також подякував тим, хто відкрив банку на його допомогу, але попросив передати зібрані кошти на ЗСУ та дитячі притулки. Натомість він попросив УАФ допомогти йому відновити кар'єру.

"Зараз мені важко, бо всі кинулись плювати в мене, не знаючи правди. Мене звільнили з роботи, а я лише хотів, щоб все було справедливо. Там відкрили банку на мою підтримку, я хочу за це подякувати, але особисто мені нічого не треба. Передайте, будь ласка, гроші на ЗСУ, на дитячі притулки. Мені лише треба, щоб керівництво УАФ відновило справедливість і допомогло з роботою, бо я не хочу втратити шанс представити країну на міжнародній арені".

Колесник заявив, що готовий понести покарання, якщо в його діях є порушення. Він також сподівається, що люди перестануть погрожувати йому та його родині.

"Якщо в моїх діях є порушення, то я понесу відповідальність. Я знаю, що кримінальне провадження порушено за заявою працівника ТЦК, яку той не хотів писати. Найважливіше, щоб зупинилися погрози мені та моїй родині. Я хочу лише одного – вирішити цей конфлікт якомога швидше, в рамках закону та в правовій площині. Сподіваюся, в мене це вийде".

Нагадаємо, що інцидент за участю Данила Колесника та військовослужбовця ТЦК трапився в селі Святопетрівське Бучанського району. Відео конфлікту опублікував футболіст, але потім його видалив та зробив сторінку закритою.

Президент Колоса Андрій Засуха засудив дії футболіста, повідомивши про його відрахування з команди.

Наступного дня працівники поліції затримали Колесника, опублікувавши його фото у кайданках. Нападнику загрожу до 5 років ув'язнення.