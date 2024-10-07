Майже цілий склад: кого втратила збірна України перед матчами Ліги націй

Вже невдовзі збірна України з футболу зіграє, мабуть, вирішальні матчі в Лізі націй сезону-2024/25. Після них стане зрозуміло, чи зможуть підопічні Сергія Реброва боротися за підвищення у класі.

Проте, як у всіх клішованих історіях, перед вирішальним боєм у героя виникають серйозні проблеми. І лише вирішивши їх, можна перемогти. У збірній України такою проблемою стали втрати одразу 9 (!) гравців через травми або захворювання.

Тож наш сайт вирішив розповісти, на кого не зможе розраховувати Сергій Ребров у матчах проти Грузії та Чехії, і хто гратиме замість них.

Втрати збірної України

Руслан Малиновський

Півзахисник Дженоа серйозно травмувався в матчі 5 туру Серії А проти Венеції. У Руслана діагностували вивих суглоба та перелом малогомілкової кістки. Йому вже провели операцію, проте відновлення займе щонайменше 3 місяці.

Віктор Циганков

Циганков вибув на тривалий термін через травму сухожилля двоголового м'яза стегна лівої ноги. Він гарантовано пропустить 5 тижнів. А якщо відновлення затягнеться, то лідер "синьо-жовтих" не зможе допомогти команді і в заключних матчах турніру.

Віталій Миколенко

Миколенко отримав травму зовсім нещодавно, пощастило, що вона несерйозна. За словами головного тренера Евертона Шона Дайча він може відновитися вже до наступної гри лондонців.

Олександр Зінченко

Зінченко травмувався більше як тиждень тому, і тоді був шанс, що він встигне відновитися до матчів збірної, проте пізніше стало зрозуміло, що на нього розраховувати Реброву не варто.

Андрій Лунін

Єдина втрата України, не пов'язана з травмою. Воротар мадридського Реала не зможе зіграти за збірну через вірусну інфекцію.

Андрій Ярмоленко

Вінгер Динамо отримав рецидив травми чотириголового м'яза стегна у вчорашній грі проти Кривбаса (2:1). Його відновлення займе щонайменше 2 тижні.

Володимир Бражко

Молодий талант Динамо та збірної України травмувався у матчі 2 туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Гоффенгайма (0:2). У нього тріщина ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення не повідомляли.

Олександр Піхальонок

Піхальонок травмувався у тому ж матчі, що й Бражко. У нього діагностоване пошкодження камбаловидного м’язу. В Динамо зазначили, що гравець відновиться щонайменше через 3 тижні.

Тарас Степаненко*

Капітан донецького Шахтаря отримав травму в матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25 проти Аталанти (0:3). Він жалівся на біль у коліні, через що і був замінений. Наразі Степаненко досі перебуває у заявці, хоча в ЗМІ повідомляли, що він не зможе зіграти за збірну.

Кого довикликав Ребров?

Замість усіх цих гравців, більшість з яких є основними футболістами на своїй позиції, Ребров довикликав лише 5 футболістів:

Дмитро Різник (Шахтар);

Олександр Сваток (Остін, США);

Віталій Буяльський (Динамо);

Олександр Назаренко (Полісся);

Іван Калюжний (Олександрія).

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків українці посідають останню сходинку у групі, лідером є Грузія.