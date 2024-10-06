У Динамо повідомили терміни відновлення Піхальонка від травми

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок відновиться від пошкодження через 3 тижні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що у гравця діагностоване пошкодження камбаловидного м’язу. Він отримав пошкодження у матчі 2 туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Гоффенгайма (0:2).

Також у цьому поєдинку травмувався Володимир Бражко. У нього тріщина ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення наразі не повідомляють.

Нагадаємо, обидва гравці отримали виклик на жовтневі матчі збірної України, проте через пошкодження вони не зможуть взяти участь в поєдинках проти Грузії та Чехії.

Замість них Сергій Ребров довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу по амплуа з Олександрії Івана Калюжного.