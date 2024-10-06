Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Динамо повідомили терміни відновлення Піхальонка від травми

Микола Дендак — 6 жовтня, 22:16
У Динамо повідомили терміни відновлення Піхальонка від травми
Олександр Піхальонок
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок відновиться від пошкодження через 3 тижні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що у гравця діагностоване пошкодження камбаловидного м’язу. Він отримав пошкодження у матчі 2 туру основного етапу Ліги Європи проти німецького Гоффенгайма (0:2).

Також у цьому поєдинку травмувався Володимир Бражко. У нього тріщина ребер у стадії консолідації. Про терміни відновлення наразі не повідомляють.

Нагадаємо, обидва гравці отримали виклик на жовтневі матчі збірної України, проте через пошкодження вони не зможуть взяти участь в поєдинках проти Грузії та Чехії.

Замість них Сергій Ребров довикликав півзахисника Динамо Віталія Буяльського та його колегу по амплуа з Олександрії Івана Калюжного.

Гоффенгайм Динамо Київ травма Олександр Піхальонок Володимир Бражко Ліга Європи-2024/25

Динамо Київ

Чемпіонат УПЛ сезону-2024/25: календар та результати матчів
Динамо завдяки голам Рубчинського та Буяльського мінімально здолало Кривбас у 9 турі УПЛ
Динамо зіграє проти Кривбаса, Шахтар – з ЛНЗ у 9 турі УПЛ
Сабо назвав найбільшу проблему український клубів
Сабо висловився про трансфери українців у європейські гранди: Ви що, божевільні?!

Останні новини