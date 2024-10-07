Динамо повідомило про травму Ярмоленка

Київське Динамо повідомило про характер травми лідера команди Андрія Ярмоленка.

Про це повідомляє пресслужба киян.

"Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко отримав рецидив травми чотириголового м'яза стегна у вчорашній грі проти Кривбаса. Лідер команди був замінений на 62-й хвилині матчу. Таким чином, Андрій не зіграє у поєдинках за національну збірну проти Грузії та Чехії", – пресслужба.

Зазначимо, що матчі Ліги націй через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко, Олександр Піхальонок та Андрій Лунін.

Нагадаємо, свій наступний матч збірна України проведе 11 жовтня проти Грузії (номінально домашній поєдинок у Варшаві). За три дні після того на українців очікує протистояння з Чехією.

У вересневих матчах українці поступилися Албанії (2:1) та Чехії (3:2). Після цих поєдинків наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров отримав багато критики за недостатнє оновлення складу збірної.