Ще одна проблема для Реброва: Степаненко отримав травму у матчі з Аталантою

Капітан донецького Шахтаря Тарас Степаненко отримав травму у матчі 2 туру Ліги чемпіонів-2024/25 проти Аталанти (0:3).

На початку другого тайму півзахисник жалівся на біль у коліні, через що і був замінений.

35-річний Тарас грає за Шахтар із 2010 року. Цього сезону на рахунку Степаненка 7 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що Степаненка було викликано до лав національної збірної на жовтневі матчі Ліги націй-2024/25. Сергій Ребров через травму не зможе розраховувати на Олександра Зінченка.

Нагадаємо, також пошкодження у грі з Феєнордом отримав і Віктор Циганков.