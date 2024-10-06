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Лунін не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй через вірусну інфекцію

Руслан Травкін — 6 жовтня, 22:59
Лунін не допоможе збірній України у жовтневих матчах Ліги націй через вірусну інфекцію
Андрій Лунін
УАФ

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін не зіграє за збірну України у жовтневих матчах Ліги націй через вірусну інфекцію.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

25-річний воротар початково був у списку Сергія Реброва. Йому на заміну довикликали Дмитра Різника з донецького Шахтаря.

Лунін цей сезон розпочинав дублером Тібо Куртуа, але бельгієць зазнав пошкодження, що дозволило українцю отримати ігровий час.

Спочатку Андрій зіграв проти Лілля у Лізі чемпіонів – пропустив лише з пенальті. Потім він відіграв і матч Ла Ліги проти "Вільярреала". Лунін голів не пропускав і отримав солідну оцінку за гру.

Нагадаємо, матчі проти Грузії та Чехії через пошкодження також пропустять Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко, Володимир Бражко та Олександр Піхальонок.

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